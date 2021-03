Schaufensterausstellung würdigt Max E. Seiz

Am 6 . April 2020 starb der Bildhauer, Maler und Zeichner Max E. Seiz im Alter von 92 Jahren in seiner Geburtsstadt Schwäbisch Gmünd, seinem lebenslangen Wohn– und Arbeitsort. Den Jahrestag seines Todes nimmt das Museum im Prediger zum Anlass, das Schaffen des Künstlers zu würdigen.

Welche Werke charakteristisch sind für Max E. Seiz und was in der Ausstellung alles zu sehen ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Vom. März bis. Mai sind dazu in der Galerie im Prediger in Form einer Schaufensterausstellungplastische und sechs malerische Arbeiten zu sehen. Die Werke stammen aus dem Künstlernachlass, den Seiz‘ Kinder Andrea und Alexander pflegen, und dem Besitz des Museums.

