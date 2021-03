Sonntags-​Demos in Gmünd bleiben im Gespräch

Die Demonstrationen von Querdenken 7171 und dem Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ vom Sonntag sorgen weiter für Gesprächsstoff. Inzwischen haben sowohl Die Linke als auch Bündnis 90 /​Die Grünen und die Jusos sich zu Wort gemeldet. Insgesamt wird in verschiedenen Richtungen Kritik geübt.

Mittwoch, 31. März 2021

Edda Eschelbach

Die Kritik am lockeren Umgang mit der Maskenpflicht auf dem oberen Marktplatz am Sonntag scheint Konsequenzen zu haben. Laut Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadtverwaltung, seien bei der jüngsten Querdenken-​Demo am Dienstagabend unter einem „ordentlichen Polizeiaufgebot“ massive Kontrollen durchgeführt worden. „Uns bewegt das Thema, und es wird in der Stadtspitze besprochen.





Die Rems-​Zeitung verdeutlicht am 31 . März, wogegen sich die Kritik von Jusos, Linken und Grünen richtet.



