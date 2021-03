100 . Geburtstag in Gschwend

Foto: Doris Reiter

2020 hat das Leben von Emma Dreher und ihrer Familie auf eine Probe gestellt. Kurz nachdem sie ins Seniorenheim kam, erschwerte die Corona-​Verordnung Besuche. Doch Liebe hält allem stand. Heute feiert Emma Dreher ihren 100 . Geburtstag.

Freitag, 05. März 2021

Nicole Beuther

Was Emma Dreher wichtig ist im Leben und wie sie die vergangenen 100 Jahre gelebt hat, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Bis vor einem Jahr hat Emma Dreher in ihrem Haus in Kaisersbach-​Gmeinweiler gelebt. Dort, wo sie ihre Kindheit verbracht und später mit ihrem Mann und den Kindern gelebt hat. MitJahren dann folgte aus gesundheitlichen Gründen der erste Umzug in ihrem Leben – seitdem ist sie im Seniorenheim in Gschwend zuhause.

