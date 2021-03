Felicitas Vogt greift nach zwei EM-​Titeln

Foto: Vogt

Lange hat sie darauf hingearbeitet, nun ist es an diesem Samstag mit dem ersehnten ersten Titelkampf als Profiboxerin soweit: Felicitas Vogt aus Bargau steigt bei einer Boxveranstaltung von Firat Arslan in Göppingen in den Ring und kämpft gegen Sonja Soknic aus Bosnien und Herzegowina um die Europameisterschaft der Global Boxing Union (GBU) und der Women’s International Boxing Federation (WIBF).

Sie sei hochmotiviert und habe sich auf diesen besonderen Kampf zusammen mit ihrem Trainer Andrej Klauser gut vorbereiten können. Und das, obwohl sie erst am vergangenen Dienstag erfuhr, auf welche Gegnerin sie in ihrem siebten Profikampf treffen wird. Denn erst am Dienstag stand endgültig fest, dass Sonja Soknic ihr Heimatland Bosnien und Herzegowina für diesen EM-​Titelkampf im Bantamgewicht über zehn Runden verlassen darf.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . März.



Nach ihrem letzten Kampf, als sie vor knapp vier Wochen Danka Matijasevic bereits nachSekunden vorzeitig bezwang und damit den sechsten Sieg im sechsten Profikampf feierte, kündigte Felicitas Vogt einen baldigen Titelkampf an: „Wenn alles klappt, kann ich am. Februar in Gelsenkirchen einen Zehn-​Runden-​Kampf machen. Das wäre dann ein Titelkampf“, erklärte die Bargauerin im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.Dieser besagte Titelkampf ist nun unter Dach und Fach. Aus Ende Februar ist Anfang März geworden. Und statt Gelsenkirchen ist Göppingen der Austragungsort. Vogt boxt an diesem Samstag im neuen Gym des-​jährigen Boxers Firat Arslan um die vakante Europameisterschaft der beiden Verbände GBU und WIBF. „Das ist ein Schritt näher in Richtung Weltmeisterschaft“, sagt die-​jährige zu dieser Titelchance. „So eine Europameisterschaft ist natürlich etwas Tolles. Da steht man gleich besser da. Wenn man die Chance darauf bekommt, muss man sie annehmen“, fügt Vogt hinzu.

