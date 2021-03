Geschwindigkeitsanzeige für Wißgoldigen

Fotos: Gerhard Nesper

Als die elektronische Geschwindigkeitsanzeige am Ortsbeginn Wißgoldingens vom Rechberg her kommend im Februar letzten Jahres offiziell eingeweiht wurde, betonte Bürgermeister Michael Rembold, dass man die Entschleunigung innerhalb von Wißgoldingen mit einer solchen Anlage auch aus Richtung Winzingen weiter ausbauen werde.

Freitag, 05. März 2021

Gerhard Nesper

37 Sekunden Lesedauer



2500

Mit der ersten Anlage habe man die Erfahrung gesammelt, dass das Aufleuchten des roten Smileys, das dem Autofahrer eine zu hohe Geschwindigkeit anzeige, diesem ein schlechtes Gewissen verursache und ihn zum Bremsen veranlasse. Die zweite Anlage habe Kosten in Höhe vonEuro verursacht, die im Haushaltsplan eingestellt gewesen seien. Mit dieser Anlage sei man jedoch noch nicht fertig mit den Maßnahmen, die Ortsdurchfahrt sicherer zu gestalten. Geplant seien in diesem Jahr Ummarkierungen entlang der Fahrbahn , das Anlegen eines Fahrradschutzstreifens, sowie eine Querungshilfe in Richtung Dr. Hofele Straße, um damit Radfahrern, Fußgängern und den Anwohnern mehr Sicherheit zu geben. Mehr über die Anlage steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

