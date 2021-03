Feuerwehreinsatz: Zum Glück qualmte auf dem Hardt nur angebranntes Essen

Foto: hs

Die Gmünder Feuerwehr eilte am Samstagnachmittag mit mehreren Abteilungen in die Hardtsiedlung.

Samstag, 06. März 2021

Heino Schütte

13 Sekunden Lesedauer



Aus einem Mehrfamilienhaus war eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Vorsoglich wurden deshalb auch schon Notarzt und mehrere Rettunsgwagen in Marsch gesetzt. Als „Brandherd“ im wahrsten Sinne des Wortes stellten die Feuerwehrleute angebranntes Essen in einer Küche fest, so dass rasch Entwarnung gegebenwerden konnte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



249 Aufrufe

54 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb