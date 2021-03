Ostalb-​Bauern bei Bauerndemo in Stuttgart

Auch einige Landwirte aus dem Ostalbkreis haben sich am Freitag mit ihren Traktoren auf den Weg nach Stuttgart gemacht, um vor dem Landtag an der dortigen Bauerndemonstration teilzunehmen.

Was sich die Landwirte nun erhoffen und weshalb es ihnen wichtig ist, mit den Landtagskandidaten und Landtagsabgeordneten in Kontakt zu treten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



„Damit die politischen Rahmenbedingungen weiterhin eine bäuerliche Landwirtschaft ermöglichen, sind wir (ein Bündnis aus drei berufsständigen Organisationen) Landwirte schon seit Oktoberauf der Straße“, erläutert Manfred Regele, Abtsgmünd-​Laubach, die Hintergründe.

