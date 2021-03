Felicitas Vogt verdient sich EM-​Titel

Foto: Maximilian Vogt

Ihrem Ziel, um eine Weltmeisterschaft zu boxen, ist Felicitas Vogt wieder einen Schritt näher gekommen: Mit dem siebten Sieg in ihrem siebten Profikampf hat sich die Profiboxerin aus Bargau am Samstag in Göppingen die Europameisterschaft der Global Boxing Union (GBU) und der Women’s International Boxing Federation (WIBF) gesichert. In Runde drei ist der Titelkampf gegen Sonja Soknic vom Ringrichter abgebrochen worden.

Sonntag, 07. März 2021

Alex Vogt

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8 . März.



In der neuen Sportschule von Firat Arslan in Göppingen bot sich für Felicitas Vogt am Samstag die langersehnte Chance, sich ihre ersten Gürtel als Profiboxerin zu verdienen. Die EM-​Titel der beiden Verbände Global Boxing Union (GBU) und Women’s International Boxing Federation (WIBF) im Bantamgewicht waren bis dahin vakant. Gegen Sonja Soknic aus Bosnien und Herzegowina galt die Bargauerin als klare Favoritin, hatte die ehemalige bosnische Meisterin im Kickboxen doch ihre bisherigen acht Profikämpfe als Boxerin allesamt verloren.Vogt konnte in dem auf zehn Runden angesetzten Kampf ihrer Favoritenrolle dann auch von Anfang an vollauf gerecht werden. „Wir haben genau das umgesetzt, was wir im Voraus geplant hatten“, kann Felicitas Vogt nach diesem EM-​Titelkampf ein überaus positives Fazit ziehen. „Unsere Strategie ist aufgegangen.“In Absprache mit ihrem Trainer Andrej Klauser hatte sich die-​Jährige vorgenommen, „viele Körpertreffer zu setzen und immer in Bewegung zu bleiben“. Bereits kurz vor dem Ende der ersten Runde ging ihre Gegnerin nach einem solchen Körpertreffer erstmals zu Boden.

