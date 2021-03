Gewalt gegen Polizisten: Bei Verkehrskontrolle mehrere Leichtverletzte

Erneut muss eine Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte beklagt werden. Auch ein „Handy-​Filmer“ muss nach diesem Vorfall vom Samstagabend mit einer Abzeige rechnen.

Am Samstagabend, gegenUhr, führten Beamte des Polizeireviers Aalen in der Deutschordensstraße in Westhausen eine Verkehrskontrolle durch. Plötzlich kam ein alkoholisierterjähriger Mann auf die Beamten zu und beleidigte diese. Als die Beamten daraufhin eine Personenkontrolle bei ihm durchführen wollten, weigerte er sich, seinen Personalausweis vorzuzeigen. Stattdessen griff er die Beamten an und musste in Gewahrsam genommen werden. Sowohl derjährige als auch die Beamten wurden hierbei leicht verletzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung rechnen. Eine weitere Person, welche die Maßnahmen der Polizei mit dem Mobiltelefon filmte, wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht.

