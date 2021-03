Herlikofer Straße: Sanierung der Holperstrecke startet voraussichtlich im April

Zumindest planerisch und finanztechnisch gibt es nun grünes Licht: Die Sanierung der Holperstrecke Herlikofer Straße soll im April starten. Neun Monate Bauzeit sind vorgesehen.

Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag erteilt. Zwei Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Aus den Reihen der Stadträte wurde auch Kritik laut, dass die Belange der Radfahrer vergessen beziehungsweise erst nachträglich in die Planungen aufgenommen worden seien. Mehr zum Thema am Montag in der Rems-​Zeitung.

