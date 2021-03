SG Bettringen: Eßwein und Spengler sind die nächsten beiden Neuzugänge

Der Fußball-​Bezirksligist SG Bettringen kann die nächsten beiden externen Neuverpflichtungen für die Saison 2021 /​ 22 vermelden: Torhüter Niklas Eßwein vom FC Spraitbach und Offensivspieler Kenny Maurice Spengler (auf dem Bild links) vom TSV Waldhausen werden im Sommer zur SGB wechseln.

Die SG Bettringen rüstet sich weiterhin für die nächste Saison unter dem neuen Trainer Steffen Mädger. Nun stehen bereits die externen Zugänge vier und fünf fest. Niklas Eßwein vom Bezirksliga-​Konkurrenten FC Spraitbach wird sich den Bettringern anschließen. „Aus sportlicher Sicht wird dies eine neue Herausforderung für mich“, sagt der-​jährige Torhüter, der in der Jugend beim. FC Normannia Gmünd ausgebildet wurde. „Der stattfindende Umbruch in Bettringen mit einem neuen Trainerteam hat mich sehr positiv gestimmt, diesen Schritt zu gehen“, begründet Eßwein seinen Wechsel im Sommer. Die SGB sei ein Verein mit sehr viel Perspektive, hohen Ansprüchen und einem sehr angenehmen Umfeld. Zudem schätze er den leistungsorientierten Fußball, der in Bettringen auf der Agenda stehe. „Das war mir schon immer wichtig und hat mich auch immer dazu motiviert,Prozent zu geben“, erklärt die Bettringer Neuverpflichtung für die Torhüterposition.Kenny Maurice Spengler ist derzeit noch als Spielertrainer des B-​Ligisten TSV Waldhausen aktiv und soll in der neuen Spielzeit die Offensive der SG Bettringen verstärken. InSpielen für den TSV hat der-​Jährige bisherTore erzielt, hinzu kommenTorvorlagen. „Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln“, sagt Spengler, „und bin glücklich, ab der kommenden Saison für einen der besten Vereine im Raum Schwäbisch Gmünd spielen zu dürfen.“ Er wolle seinen Teil dazu beitragen, „um die Entwicklung der Mannschaft voranzubringen und möchte hierfür meine Stärken einbringen.“

