VfL Iggingen verlängert mit Trainer Ralf Haluk

Trotz der Corona-​Zwangspause werden die Weichen auch beim Fußball-​A-​Ligisten VfL Iggingen für die neue Saison gestellt. Hinter den Kulissen finden derzeit viele Gespräche statt und es wird für die neue Saison 21 /​ 22 geplant.

Montag, 08. März 2021

Alex Vogt

Fußball-​Abteilungsleiter Michael Pflieger und Sportvorstand Björn Stütz tragen seit Mittebeim VfL Iggingen die Verantwortung im sportlichen Bereich und freuen sich nun, die Verlängerung mit Trainer Ralf Haluk verkünden zu können.Seitist Haluk verantwortlich für die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft des in der aktuell unterbrochenen Saison auf Tabellenplatz sieben liegenden A-​Ligisten. „Wir sind sehr froh, einen so engagierten und hochqualifizierten Trainer für ein weiteres Jahr beim VfL Iggingen halten zu können“, sagt Stütz über die sehr gute Zusammenarbeit mit Haluk.Auch Ralf Haluk freut sich auf ein weiteres Jahr beim VfL: „Es steckt sehr viel Potenzial in der Mannschaft und mit der großartigen Kameradschaft ist in der Zukunft einiges möglich.“

