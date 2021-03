1 . FC Germania Bargau holt Lukas Hauss und Pa Saity Darboe

Die ersten Neuzugänge für die kommende Saison stehen beim Fußball-​Bezirksligisten 1 . FC Germania Bargau fest. Verpflichtet werden konnten Rückkehrer Lukas Hauss und Pa Saity Darboe für die Saison 2021 /​ 22 .

Dienstag, 09. März 2021

Mit Lukas Hauss kehrt ein alter Bekannter zurück unter den Scheuelberg. Hauss absolvierte in seiner Zeit in BargauLandesligaspiele,Partien in der Bezirksliga undA-​Ligaspiele, bevor er den Verein aus beruflichen Gründen verlassen musste.Mit Pa Saity Darboe konnte der. FC Germania Bargau einen jungen, torgefährlichen Spieler mit viel Potenzial für sich gewinnen. Er wird im Sommer vom B-​Ligisten SV Pfahlbronn nach Bargau wechseln.

