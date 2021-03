Auf WMF folgt Reformhaus Escher

Dass die Gmünder Filiale von WMF schließen wird, ist seit längerem bekannt. Jetzt steht auch die Nachfolge fest: Das Reformhaus Escher verlegt seine Niederlassung von der Kappel– in die Postgasse.

Dienstag, 09. März 2021

„Ja, wir werden umziehen. Der Wechsel ist im August geplant“, sagt Marion Escher. Die Chefin der Reformhaus-​Kette, deren erstes Geschäftin Göppingen gegründet wurde, freut sich im Gespräch mit der Rems-​Zeitung auf den neuen Standort. Denn dieser werde gegenüber den bisherigenQuadratmetern in der Kappelgasse überQuadratmeter Verkaufsfläche verfügen. Was dort zusätzlich angeboten werden soll steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

