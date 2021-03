MeiLa am Marktplatz 22 öffnet nicht mehr

In einem Gmünder Modegeschäft blieben beim Einkaufsstart am Montag die Lichter aus – und leider werden die Lichter im Gebäude am Marktplatz 22 auch in den kommenden Tagen nicht angehen. MeiLa, ein Modegeschäft für Frauen, hat die Corona-​Pandemie nicht überlebt. Nach acht Jahren folgt die Schließung.

Geschäftsführer Volker Traut, der vier Teilzeitkräfte und drei Aushilfen beschäftigt hat, nennt zwei Gründe: Den Lockdown und die verzögerten Hilfszahlungen. „Der letzte Lockdown hat uns den Rest gegeben“, so Traut, der Mitte Januar den vorläufigen Insolvenzantrag gestellt hatte. Wäre die Dezemberhilfe schneller geflossen oder hätte der Lockdown nur vier bis sechs Wochen gedauert, dann, so glaubt Traut, hätte es noch eine Chance gegeben. Doch das Geld sei endlich. Und das mit den versprochenen Hilfen habe zu lange gedauert.

