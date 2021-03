Rotaryclub spendet für Delfin Nogli

Zur Übergabe eines Schecks über 1000 Euro trafen sich am Dienstag im Waldstetter Rathaus die Präsidentin des Rotary-​Clubs Schwäbisch Gmünd-​Rosenstein, Michaela Hermes, die Projektleiterin und Quartiersmanagerin Magdalene Rupp, sowie von Delfin Nogli e.V. Dagmar und Norbert Ilg.

Dienstag, 09. März 2021

Gerhard Nesper

Wie Michaela Hermes erklärte, ist das Engagement des Rotary-​Clubs breit gestreut in viele unterschiedliche Projekte. In Zeiten der Pandemie gehe man andere Wege und unterstütze nicht nur coronabedingte Hilfsaktionen, sondern Projekte in der Region. Dagmar Ilg bedankte sich für die großzügige Spende, die zwei Kindern zugute komme. Die betroffenen Familien mit den Geschwisterkindern seien überstrapaziert, belastet und zum Teil hoffnungslos. Eine Familie mit einem behinderten Kind sei das Schlimmste, das es gebe. Ein ausführlicher Bericht steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

