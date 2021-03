Zonta-​Club spendet für Schutzeinrichtung für Frauen und Kinder

Zonta sagt Nein zu Gewalt an Frauen. Ein Zeichen setzten deshalb auch die Gmünder Zonta-​Frauen mit einer Spende über 1800 Euro an die Schutzeinrichtung für Frauen und Kinder in Schwäbisch Gmünd.

Dienstag, 09. März 2021

Edda Eschelbach

Das Frauenhaus ist eine Einrichtung des Ostalbkreises. Am Internationalen Frauentag, am Montag, nahmen Renate Rauberger-​Kopp und Laura Schoch vom Frauenhaus den Scheck aus den Händen der Zonta-​Frauen Alexandra Kammerer (Präsidentin), Sabine Dombrowski-​Riegert und Gaby Thuma entgegen.

