Brütting will OB in Aalen werden

Muss sich Heubach einen neuen Bürgermeister suchen? Das steht wohl erst am 4 . oder 25 . Juli fest. Dann wird in Aalen ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Und der Heubacher Schultes Frederick Brütting wird sich dort als OB bewerben.

Donnerstag, 01. April 2021

Manfred Laduch

Brütting ist seit neun Jahren Bürgermeister in Heubach und hat sich zu der Kandidatur bislang nicht geäußert. Er wolle in der kommenden Woche zu dem Thema Stellung nehmen. Allerdings hat er seinem Gemeinderat im nichtöffentlichen Teil der vergangenen Sitzung bereits mitgeteilt, dass er sich als Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Aalen bewerben möchte. Brütting ist SPD-​Mitglied, gehört dem Ostalb-​Kreistag und der Regionalversammlung an und saß vor seiner Zeit in Heubach bereits im Aalener Gemeinderat.

