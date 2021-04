Corona-​Demo in Lorch: Bürgermeisterin betont, dass die Stadt dies nicht genehmigt

Foto: gbr

Bei der vom Spraitbacher Thomas Jauch angemeldeten Demonstration gegen die Corona-​Maßnahmen blieb am Mittwochabend in Lorch alles ruhig und friedlich. Eine Gegendemonstration gab es nicht.

Donnerstag, 01. April 2021

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Eingangs hatte Jauch Bezug auf die Ereignisse am Sonntag in Schwäbisch Gmünd genommen und die Polizei kritisiert. Die Lorcher Bürgermeisterin Marita Funk war als Beobachterin am Rande vor Ort und unterstrich, dass es für diese Veranstaltungen keine Genehmigung durch die Stadt gibt.





Warum dies so ist und wie die Stadt Lorch trotzdem Einfluss nehmen kann, steht am 1 . April in der RZ!





