Vorbereitungen für die Freibadsaison beginnen

Insgesamt sechs Wochen dauern die Auswinterungsarbeiten im Gmünder Freibad an. Ob das Freibad nach Abschluss der Arbeiten öffnen kann, ist noch ungewiss — der Start in die Freibadsaison ist abhängig von den Vorgaben der Corona-​Verordnung.

Donnerstag, 01. April 2021

Nicole Beuther

Am Montag haben die Mitarbeiter des Hallenbades und des Freibades mit den Arbeiten begonnen. Nicht nur das Ablassen und Befüllen der Becken gehört dazu, sondern auch die Beseitigung von Laub und Unkraut ringsum. Auch wenn nicht gewiss ist, wann die Freibäder öffnen können, war es den Stadtwerken wichtig, frühzeitig mit den umfangreichen Arbeiten zu beginnen. „Damit wir startklar sind, wenn wir öffnen dürfen“, so Stadtwerke-​Pressesprecherin Hanna Ostertag.







Was bis zum Start der Freibadsaison noch alles getan werden muss, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



