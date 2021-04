Am Samstagabend: Feuerwerk versetzt viele Menschen in Angst und Schrecken

Foto: privat

Explosionsgeräusche und Feuerschein am Samstagabend im Bereich der Stadt Schwäbisch Gmünd. Dazu waren auch Einsatzfahrzeuge zu hören. Bei der Polizei gingen mehrere besorgte Anrufe ein.

Auch in den umliegenden Stadtteilen versetzte die etwa-​minütige Szenerie viele Menschen in Angst und Schrecken. Notrufleitungen waren zeitweise blockiert. Etliche Menschen wollten besorgt erfahren, was in Gmünd passiert und dachten an das Schlimmste. Berichtet wird auch von Kindern, die gerade eingeschlafen waren, jedoch wachgerissen und wurden und weinend von ihren Eltern beruhigt werden mussten. Die Nachfrage der Rems-​Zeitung in der Führungszentrale der Polizei ergab: Es habe sich lediglich um das Feuerwerk einer Hochzeitsgesellschaft im Bereich der Gmünder Weststadt gehandelt. Der Clou: Das feurige und lautstarke Spektakel sei von der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd genehmigt gewesen. Die Auswirkung: In Corona-​Zeiten ist ein solches Feuerwerk zu einem seltenen Schauspiel geworden, so dass die Beunruhigung verständlich war. Andererseits, so die erste Resonanz in den sozialen Netzwerken nach der überraschenden Einlage am Nachthimmel über der Weststadt am Samstagabend: Viele Menschen erfreuten sich auch an diesem erhellenden Anblick, zumal noch an Silvester von Feuerwerk offiziell abgeraten worden war.

