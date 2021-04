Der Herr der Rohrpost wird 75

Foto: Manfred Laduch

Rohrpost ist keine Technik von Gestern, sondern ein hochaktuelles, praktisches Transportmittel. Einer, der dies mit Überzeugung sagt, weil sein Unternehmen in diesem Bereich Weltmarktführer ist, feiert am Samstag seinen 75 . Geburtstag: Dr. Wolfram Pfitzer.

Samstag, 10. April 2021

Manfred Laduch

26 Sekunden Lesedauer



40

25

20

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Gmünder Rohrpost-​Firma „aerocom“, die er gemeinsam mit seinen beiden Söhnen leitet, hat sein Abitur an der damaligen Gmünder Wirtschafts-​Oberschule gemacht. Er übernahm die Firma, in der er jetzt seitJahren tätig ist, vorJahren im Rahmen eines Management-​Buyouts und verlagerte sie vorJahren von Kernen in einen großzügigen Neubau auf dem Gügling. Wie sich das Unternehmen seither entwickelt hat, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



47 Aufrufe

106 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb