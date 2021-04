DRK-​Rettungshundestaffel: Helfer auf vier Pfoten

Wenn Menschen vermisst werden, dann zählt jede Sekunde. Ein Fall für die Rettungshundestaffel des DRK Gmünd, die rund um die Uhr einsatzbereit ist. Für den Ernstfall wird regelmäßig geprobt.

Samstag, 10. April 2021

Nicole Beuther

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Auch bei der DRK-​Rettungshundestaffel. Übungen konnten in den vergangenen Monaten nicht wie gewohnt stattfinden, die Ausbildung wurde ausgebremst. Dennoch: Ein Hund verlernt nichts. „Selbst, wenn er ein halbes Jahr nichts gemacht hat“, erklärt Bereitschaftsleiterin Pia Sölch, die zur Übungseinheit wie immer ihren Diego mitgebracht hat, der am Rande der Übungswiese sichtlich aufgeregt auf seinen „Einsatz“ wartet und mit erhobener Rute wedelt. „Die Hunde sind nach der Pause richtig heiß darauf, zu trainieren“, erklärt Sölch.





Warum Diego bereits als Welpe an seine Aufgabe herangeführt wurde und wie die Ausbildung für Hundeführer und Hund aussieht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



