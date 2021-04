Vorerst kein Präsenzunterricht an Schulen, aber offene Kitas

Während die Schulen im Land kommende Woche für den Präsenzunterricht geschlossen bleiben, geht in den Kindertageseinrichtungen der Alltag wie gewohnt weiter. Landeselternvertreter baden-​württembergischer Kindertageseinrichtungen fordern von der Landesregierung Klarheit über das weitere Vorgehen bei der Öffnung von Kitas.

Die Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft letztlich die Landesregierung, in der Region gibt es ein klares Votum dafür, dass die Kitas auch weiterhin offenbleiben. „Bei uns stehen die Kinder im Vordergrund. Ich bin sehr froh, dass wir offenlassen können“, so Andrea Tonhäuser, Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Antonius in Durlangen. „Die Kinder sollten nicht unter der Situation leiden, sondern ihren Alltag leben können.“







Weshalb sich auch andere Verantwortliche, die wir befragt haben, dafür aussprechen, die Kitas offenzuhalten und was sich in Gmünd durch die Teststrategie verändert hat, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



