Grillplatz in Göggingen verwüstet

Partys an einem See sind angesicht der hohen Corona-​Inzidenz derzeit eigentlich sowieso tabu. Doch am Götzenbach-​Stausee in Göggingen setzte eine Gruppe von Personen eins drauf und verwüstete gleich noch den Grillplatz

Sonntag, 11. April 2021

Gerold Bauer

Wer zu dem Vorfall weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 /​ 358 – 0 ) zu melden.

Am frühen Sonntagmorgen gegenUhr meldeten laut Polizeibericht Anwohner eine Ruhestörung durch lautes Geschrei und Musik ausgehend vom Götzenbach Stausee. Die eintreffenden Polizeistreifen konnten dort mehrere Personen und Fahrzeuge feststellen, welche beim Erblicken der Ordnungshüter sofort die Flucht ergriffen. Dennoch konnten noch mehrere Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden, wobei die Insassen unterschiedliche Angaben zum ihrem Aufenthalt am Grillplatz machten. Wie sich später herausstellte, wurden an dem Grillplatz zwei Mülleimer beschädigt sowie ein Scherben– und Flaschenhaufen hinterlassen, welcher einer Müllkippe glich. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bezifferbar. Die Verursacher

