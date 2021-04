Mühlleitner knackt Olympia-​Norm

Der 23 -​jährige Gmünder Spitzenschwimmer Henning Mühlleitner, der seit 2018 für die Neckarsulmer Sportunion startet, hat in Eindhoven die Qualifikationsnormen des Deutschen Schwimmverbandes für die Olympischen Sommerspiele in Tokio sowie für die Europameisterschaft in Budapest mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 3 : 45 , 55 Minuten über 400 Meter Freistil unterbieten können.

Am vergangenen Wochenende haben die Schwimmerinnen und Schwimmer des DSV im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio ( 23 . Juli bis 8 . August) und die Europameisterschaften im Mai in Budapest bei Qualifizierungswettkämpfen in Magdeburg, Stockholm und Eindhoven starke Ausrufezeichen gesetzt. Henning Mühlleitner eröffnete den Reigen der Topzeiten über 400 Meter Freistil, als er im Vorlauf in 3 : 45 , 55 Minuten die Norm für Tokio ( 3 : 46 , 40 ) und Budapest ( 3 : 50 , 00 ) deutlich unterbot.



27 , 12 Sekunden bei 50 , 55 , 55 Sekunden bei 100 und 1 : 52 , 08 Minuten bei 200 Metern waren seine Zwischenzeiten beim klaren Sieg gegen den Essener Paul Zoellmann, für den 3 : 50 , 27 Minuten gestoppt wurden. Auch bei seinem Finalsieg in 3 : 47 , 44 Minuten war Mühlleitner praktisch ohne Konkurrenz.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 12 . April.



Die endgültige Entscheidung über die Olympia-​Nominierung trifft DSV-​Teamcoach Rainer Berkhahn nach den letzten Qualifizierungswettkämpfen vom. bis. April in Berlin. Neben einem Einzelstart über seine SpezialdisziplinMeter Freistil darf sich der Bronzemedaillengewinner überMeter Freistil und Staffeleuropameister vonin Glasgow auch große Hoffnungen machen, in der DSV-​Herrenstaffel überMeter Freistil in Tokio zum Einsatz zu kommen. Henning Mühlleitner wäre damit der erste Gmünder Schwimmer, der bei Olympischen Spielen an den Start geht. Angelika Grieser schaffte diesin Montreal.

