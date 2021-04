Sportpionier und verdienter Kommunalpolitiker

Der verdiente frühere Stadtrat, Vorsitzende der CDUFraktion und Schwäbisch Gmünder Sportpionier Walter Lenz feiert an diesem Sonntag bei altersgemäß guter Gesundheit seinen 85 . Geburtstag.

Sonntag, 11. April 2021

Zur Kommunalpolitik, das hat er bei seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat versprochen, äußert er sich nicht mehr. Auch seine Rechtsanwaltskanzlei hat er zwischenzeitlich quasi vollständig in jüngere Hände gelegt. Geboren ist der Jubilar in Schwäbisch Gmünd, aufgewachsen in Rechberg. Fußball hat er dort gespielt, und mit dem Sport begann auch sein Einsatz für die Allgemeinheit. Was Walter Lenz alles ehrenamtlich geleistet hat, ist in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.

