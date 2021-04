Mordanklage: Psychisch kranker Mann wegen Messerattacke vor Gericht

Der 45-​Jährige muss sich vor dem Ellwanger Landgericht verantworten. Er soll eine Sozialarbeiterin mit einem Messer niedergestochen haben. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Foto: sj

Wegen Mordes muss sich seit Montag ein 45 -​jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd vor der Schwurgerichskammer des Landgerichts Ellwangen verantworten.

Montag, 12. April 2021

Thorsten Vaas

Der psychisch Kranke soll am 14 . Oktober vergangenen Jahres in einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung in Waldstetten eine 61 Jahre alte Betreuerin mit drei Messerstichen getötet haben.





