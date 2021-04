Party am Grillplatz aufgelöst

Mindestens neun Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich am Samstagabend am Grillplatz am Sandbühl in Plüderhausen, um den Geburtstag eines Freundes zu feiern. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchteten mehrere Personen zunächst.

Montag, 12. April 2021

Nicole Beuther

Einige Feiernde kamen aber wieder zum Grillplatz zurück. Alle Beteiligten der Feier waren deutlich alkoholisiert, darunter auch ein-​jähriges Mädchen. Die Teenager wurden ihren Eltern überstellt und müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-​Verordnung rechnen.

