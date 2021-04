Gabriel Simion wird neuer Trainer beim TV Herlikofen

Die Nachfolge von Oliver Adam beim Fußball-​A-​Ligisten TV Herlikofen ist geklärt: Der 29 -​jährige Gabriel Simion wechselt im Sommer zum TV Herlikofen und wird dort seinen ersten Trainerposten antreten.

Dienstag, 13. April 2021

Alex Vogt

In den vergangenen Jahren war Simion als Spieler bei den beiden Verbandsligisten. FC Normannia Gmünd und Sportfreunde Schwäbisch Hall aktiv. Derzeit gehört er dem Kader des Landesligisten SV Kaiserbach an.Der gelernte Abwehrspieler, der im MaiJahre alt wird, möchte nun als neue Herausforderung ein Amt als Spielertrainer übernehmen. Simion tritt beim TV Herlikofen die Nachfolge von Oliver Adam an. Mit Adam, der ab der neuen Saison den Ligakonkurrenten FC Stern Mögglingen trainiert, hatte sich der Verein darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach drei Jahren zu beenden.„Wir erhoffen uns von unserem neuen Trainer, dass wir von seiner Erfahrung profitieren können und er unsere Spieler weiterentwickelt. Wir waren mit mehreren Trainerkandidaten in Gesprächen, aber letztlich von den Ideen und dem Konzept von Gabriel Simion überzeugt“, sagt Frank Belstler. Außerdem sei man davon überzeugt, „dass er menschlich auf alle Fälle hundertprozentig ins Team und zum Verein passt. Wir haben gemeinsam mit Gabriel das Ziel, dass wir uns spielerisch weiterentwickeln und wieder den Anschluss an die oberen Tabellenplätze in der Kreisliga A schaffen können“, ergänzt der Abteilungsleiter Sport des TV Herlikofen.

