Auf guten Anklang bei den Waldstetter Ärzten stieß das Angebot von Bürgermeister Michael Rembold, die anlässlich der Impfaktion der über 80 -​jährigen Bürgerinnen und Bürger in der Stuifenhalle aufgebaute Impfstraße zur Impfung ihrer Patienten unentgeltlich nutzen zu dürfen.

Mittwoch, 14. April 2021

Nicole Beuther

Wer hier impft und wie der zeitliche Ablauf ist, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



So werde die bereits vorhandene Infrastruktur in optimaler Form weiter verwendet, was einen guten Synergieeffekt verursache, betonte der Schultes.

