Wildstauden bieten Lebensraum für heimische Insekten

Weniger Frühjahrsflor als in den Vorjahren schmückt aktuell die Beete in Schwäbisch Gmünd. Der Grund: Die Stadtgärtnerei ist seit geraumer Zeit dabei, die Beete auf insektenfreundliche, ausdauernde Wildstauden umzustellen.

Begonnen wurde mit der Pflanzung von 2000 einheimischen Wildstauden am Dienstag beim Kreisverkehr Riedäcker. Ramona Baur, die Leiterin der Stadtgärtnerei, erklärt im RZ-​Gespräch, was es mit der insektenfreundlichen Bepflanzung auf sich hat: „Vielerorts herrscht leider immer noch der Trend vor, Gärten als vermeintlich pflegeleichte vegetationsarme, monotone Schotter-​/​Kiesgärten anzulegen. Oft in dem Irrglauben, dass jetzt kaum mehr bzw. keine Pflege mehr notwendig ist.“ Doch der Schein trüge, so Baur.





Welche Vorteile die Wildstauden bieten und weshalb diese auch gut für das innerstädtische Klima sind, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



