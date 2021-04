Querdenker: Weiter „Marktplatz-​Exkursionen“ und nun auch „bunte Stadtspaziergänge“

Foto: hs

Rund 50 Gegner der Corona-​Politik und Aktivisten der Querdenken-​Bewegung haben sich am Mittwochabend im dichten Schneetreiben zur Demo in Alfdorf getroffen.

Donnerstag, 15. April 2021

Heino Schütte

42 Sekunden Lesedauer



Erneut kritisierten die Demonstranten Maskenpflicht und stellten auch Impfungen und Testungen in Frage. Zitat: „Es gibt gar keine Pandemie, sondern nur eine Plandemie.“ Die angeblichen Engpässe in den Intesivstationen der Kliniken, so eine weitere Feststellung der Demonstranten, seien nicht Corona geschuldet, sondern dem allgemeinen Personalmangel. Es gab heftige verbale Angriffe gegen Politiker, Bürgermeister und Landräte, namentlich gegen den Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz, weil er nicht zugegen sei, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Er verfolgte die Kundgebung aus der Distanz und stellte fest, dass sich da nur sehr wenige Alfdorfer versammelt hätten. Heftige Attacken wurden auch gegen den Gmünder OB Richard Arnold und gegen Rechtsdezernent Christian Baron wegen der Demo-​Verbote in der Stauferstadt geritten. Die Querdenken-​Bewegung will nun, so die Ankündigung, ihre „Marktplatz-​Exkursionen“ im Raum Schwäbisch Gmünd fortsetzen und in Schwäbisch Gmünd statt zu Demos zu „bunten Stadtspaziergängen“ aufrufen.

