Schulen sind auf die Testpflicht der Schüler vorbereitet

Foto: Manfred Jahreis, pixelio

Diese Woche können sich Schüler an den Schulen noch freiwillig auf Corona testen lassen (in Präsenz unterrichtet werden unter anderem Abschlussklassen). Ab kommender Woche ändert sich das — dann gilt für die Schüler im Land eine Testpflicht. Die Schulen im Altkreis Gmünd sind gut vorbereitet. Doch eine Frage ist noch unbeantwortet: Findet ab Montag wieder Präsenzunterricht statt?

Donnerstag, 15. April 2021

Nicole Beuther

Eine Antwort darauf gab es bis jetzt noch nicht, die Landesregierung zeigt sich abwartend. Fabian Schmidt, Pressereferent beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-​Württemberg, erklärt auf Anfrage der Rems-​Zeitung, dass die Landesregierung das Infektionsgeschehen weiter im Blick behalten und die Schulen in Kürze über die Regelungen ab dem 19 . April informieren wird.





Welche Rolle die im Bundeskabinett eingeleiteten gesetzlichen Weichenstellungen spielen und was bald ab einer Inzidenz von 200 gelten könnte und wie sich die Schulleiter im Altkreis Gmünd zur aktuellen Situation äußern, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



