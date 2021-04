Zum 100 . Geburtstag von Peter Ustinov

Foto: sta

Am 16 . April würde Sir Peter Ustinov seinen 100 . Geburtstag feiern. Warum das in der Lokalzeitung steht? Weil der Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur eine verbürgte Beziehung zu Schwäbisch Gmünd hat: Er wurde hier getauft.

Donnerstag, 15. April 2021

Edda Eschelbach

22 Sekunden Lesedauer



Peter Ustinov kam am 16 . April 1921 in London zur Welt. Eine maßgebliche Rolle für die Taufe in Gmünd spielte seine Großmutter, eine äthiopische Prinzessin mit Wohnsitz in Kairo.



Wie es zu der Taufe kam, schilderte Sir Peter selbst in seinen Memoiren und die Rems-​Zeitung zitiert daraus am 16 . April.









Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



171 Aufrufe

88 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb