Familiäres Zusammenleben in der inklusiven WG in Oberbettringen

Jetzt kommt Leben in die Villa in der Gmünder Egaustraße: Vier Bewohner und zwei Bewohnerinnen haben die inklusive WG bezogen und genießen das Zusammenleben so richtig.

Freitag, 16. April 2021

Edda Eschelbach

Bereits im September des vergangenen Jahres begann die Suche nach Menschen mit und ohne Behinderung, die sich vorstellen können, gemeinsam in einer Wohngemeinschaft zu leben. Die Stiftung Haus Lindenhof hat in dem von ihr gemieteten Wohnhaus in der Egaustraße nun die zweite inklusive WG in Schwäbisch Gmünd realisiert. Sechs Bewohner mit und ohne Behinderung leben hier in einer sehr familiären Atmosphäre.





Wie die vier Bewohner und zwei Bewohnerinnen ihr neues Zuhause sehen, erzählen sie in der Rems-​Zeitung am 17 . April.



