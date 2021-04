Querdenken-​Spaziergang: Stadt will sich nicht vorführen lasssen

Foto: hs

Die Stadtverwaltung und Ortspolizeibehörde Schwäbisch Gmünd hält an ihrem Nein zur Fortführung der Marktplatz– und Dauer-​Demo durch die Kritiker der Corona-​Politik fest.

Freitag, 16. April 2021

Edda Eschelbach

21 Sekunden Lesedauer



Doch die Protestler wollen, so deren Ankündigung, sich das Recht auf Meinungs– und Demonstrationsfreiheit nicht nehmen lassen. So wurde zu „bunten Stadtspaziergängen“ und einer „Belebung des Marktplatz und der Innenstadt“ aufgerufen. Jeden Dienstagabend solle dies nun in Schwäbisch Gmünd stattfinden.





Wie die Stadtverwaltung auf diese Ankündigung der Gruppe „Querdenken 7171 ″ reagieren will, erklärt Stadtsprecher Markus Herrmann in der Rems-​Zeitung am 16 . April.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



184 Aufrufe

86 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb