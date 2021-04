Stuifen-​Apotheke testet auf Corona

Während in Schwäbisch Gmünd Corona-​Tests vor allem von Hausärzten und in der Teststraße durchgeführt werden, ist es in Waldstetten hauptsächlich die Stuifen-​Apotheke mit der Inhaberin Stefanie Haas, die diese Bürgertestungen anbietet.

Als eine Perle in der Gemeinde nannte Michael Rembold die Apotheke, weil deren Beschäftigten dafür sorgten, dass die Bürger gesund bleiben. Neben den Hausärzten seien die Apotheken eine große Stütze im Gesundheitssystem und der Schultes dankte Stefanie Haas und ihrem Team für das Engagement in und außerhalb der Pandemie und für die tolle und einzigartige Kooperation mit der Ortsgruppe des DRK mit dem Vorsitzenden Martin Ehmann. Die DRK Ortsgruppe sei immer da, wenn man sie brauche. So seien die Waldstetter Rotkreuzler nicht nur bei der Teststraße in Gmünd, bei den Impfaktionen in der Stuifenhalle, sondern jetzt auch bei den Testungen von Dienstag bis Samstag in der Apotheke im Einsatz. Auch würden sie ab der kommenden Woche die Rathaus– und Bauhof-​Mitarbeiter auf Corona testen. Weiteres über die Testaktion in der Waldstetter Apotheke steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

