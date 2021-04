Ökumenischer Wortgottesdienst zum Karfreitag

Zur Todesstunde Jesu, um 15 Uhr, begann am Karfreitag ein ökumenischer Wortgottesdienst im Gmünder Heilig-​Kreuz-​Münster. Dekan Robert Kloker und Dekanin Ursula Richter feierten gemeinsam mit Christen und Christinnen diesen Gottesdienst, in den auch das Gedenken an 76 823 Menschen, die bislang in Deutschland wegen Corona ihr Leben verloren, eingeschlossen wurde. Die Redaktion der Rems-​Zeitung bittet darum, mit Rücksicht auf die Christen und Christinnen, denen der Karfreitag ein sehr besonderer und wichtiger Feiertag ist und mit Rücksicht auf die Hinterbliebenen der Verstorbenen, von hetzerischen und unangebrachten Kommentaren in den sozialen Medien Abstand zu nehmen.

Freitag, 02. April 2021

Edda Eschelbach

50 Sekunden Lesedauer



Dekan Kloker erinnerte eingangs an den Karfreitag vor einem Jahr, an dem nur fünf Menschen teilnehmen konnten. „Schön, dass es diesesmal anders ist“, betonte er, angesichts des gut besuchten Gottesdienstes in diesem Jahr. Nachdem der Vorsitzdende des evangelischen Kirchengemeinderats, Wolfgang Schmidt, und Schwester Katrin von den Vinzentinerinnen die Ostergeschichte nach dem Evangelium des Johannes vorgelesen hatten, sprachen Dekan und Dekanin die Großen Fürbitten, in denen sich die beiden Geistlichen auf sehr aktuelle Lebenswelten Bezug nahmen. An einer Installation, die an die Coronatoten erinnert, wurde rote Rosen als Zeichen der Liebe und der Hoffnung niedergelegt.







Über den Karfreitagsgottesdienst berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich am 3 . April.











