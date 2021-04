Wohnpark Rems in Hussenhofen: Generationenübergreifendes Projekt

Eine gemeinsame Quartiersanalyse mit dem Deutschen Roten Kreuz bekräftigte vor geraumer Zeit den größten Wunsch der Bürger in Hussenhofen – Wohnmöglichkeiten für Senioren. Diesem Wunsch wird nun mit dem Projekt „Wohnpark Rems Hussenhofen“ an der Hauptstraße/​Böhmerwaldstraße Rechnung getragen.

Freitag, 02. April 2021

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer



Geplant sind zwei Bauabschnitte. Mit der generationenübergreifenden Wohnanlage werden nicht nur barrierefreie Eigentumswohnungen geschaffen, sondern auch betreute Wohnangebote für Senioren und eine Tagespflege, die tageweise in Anspruch genommen werden kann.





Was dieses Projekt von anderen generationenübergreifenden Projekten unterscheidet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



