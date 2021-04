Ausstellung in den Startlöchern

Fotos: nb

Die Ausstellung „Verwüstet, Verfallen, Wiederbelebt“ sollte am Freitag den Auftakt bilden für die Veranstaltungsreihe „Auf das Leben und in die Salons!“ Wann genau die umfassende Reihe starten kann, ist derzeit noch ungewiss. Doch die Macher sitzen in den Startlöchern, die Vorbereitungen für die Veranstaltungen sind getroffen. Und auch die Ausstellung im Foyer der VHS wartet darauf, betrachtet zu werden.

Dienstag, 20. April 2021

Nicole Beuther

39 Sekunden Lesedauer



1700





Vom Ergebnis dieser Spurensuche, die nicht nur Zeit, sondern auch Kraft raubte, berichtet die RZ in der Dienstagausgabe.



VHS-​Leiterin Ingrid Hofmann betont den kunsthistorischen Aspekt, der sie bewogen hat, die Fotografien von Eva Maria Kraiss im Rahmen der Reihe, dieJahre jüdisches Leben in Deutschland betrachtet, nach Gmünd zu holen. Entstanden sind die Bilder, die ehemalige Synagogen zeigen, in Polen und der Ukraine. Kraiss, die in Schwäbisch Hall lebt und in Gmünd einst auf Lehramt studiert hat, hat sich über einen Zeitraum von drei Jahren auf die intensive Suche nach diesen Spuren der Vergangenheit gemacht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



232 Aufrufe

157 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb