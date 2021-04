Bei Bartholomä: Schwerer Unfall mit Verletzten und Pkw-​Brand

Symbolfoto: hs/​Foto: astavi

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Spätnachmittag des Dienstag bei Bartholomä ereignet. Nach einem Frontalzusammenstoß war einer der Pkw in Flammen aufgegangen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Dienstag, 20. April 2021

Heino Schütte

45 Sekunden Lesedauer



16

30

1221

1221

45000

1221

17

30

Wie die Polizei zum Unfallhergang berichtet, war am Dienstag gegenUhr eine Kolonne, bestehend aus drei Fahrzeugen auf der Lvon Bartholomä in Richtung Böhmenkirch unterwegs. Auf Höhe Rötenbach wollte eine Touareg-​Fahrerin auf die Lin Richtung Bartholomä auffahren. Ein an dritter Position in der Kolonne fahrender VW Golf-​Fahrer wollte zu diesem Zeitpunkt die beiden vorausfahrenden Autos überholen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Auch der ursprünglich an d er Spitze der Kolonne fahrende Golf Plus wurde noch touchiert. Sowohl die Fahrerin des VW Touareg, wie auch der Golf-​Fahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten in eine Klinik gebracht werden. Der Golf fing nach dem Unfall Feuer und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Bartholomä war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei rundEuro. Die List für die Bergung der Fahrzeuge, wie für eine Fahrbahnreinigung aktuell in beide Richtungen immer noch gesperrt (StandUhr).

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



342 Aufrufe

181 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Bartholomä ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb