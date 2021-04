Bundespolizei ermittelt gegen Schleuser: Festnahmen und Wohnungsdurchsuchung in Gmünd

Symbolfoto: hs

Die Deutsche Presseagentur und mehrere überregionale Zeitungen berichten am Dienstagmorgen unter Berufung auf die Bundespolizei, dass in Schwäbisch Gmünd zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen worden seien.

Dienstag, 20. April 2021

Heino Schütte

19 Sekunden Lesedauer



Demnach handelt sich offenbar um eine Frau und ihren Lebensgefährten mittleren Alters. Dem Duo wird vorgeworfen, Menschen nach Deutschland und in andere europäische Staaten eingeschleust zu haben. Die Festgenommenen sollen die Aktionen organisiert und daran verdient haben. In Schwäbisch Gmünd sowie in den Landkreisen Esslingen und Göppingen gab es dazu auch Wohnungsdurchsungen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



287 Aufrufe

78 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb