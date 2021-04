Gemeinderatssitzung in Gschwend

Foto: Marcus Menzel

Am Montagabend fand in der Gemeindehalle in Gschwend eine Sitzung des Gemeinderats statt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem diverse Bauvorhaben, die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan, die Feststelung des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs Hallenbad und die Neufassung der Feuerwehrsatzung im Hinblick auf Corona-​Bestimmungen.

Dienstag, 20. April 2021

Marcus Menzel

Kanalisierungsarbeiten in Frickenhofen sowie die Erneuerung der Sportplatzberegnung in Gschwend waren weitere Themen, ebenso wie die Bebauungspläne „Seestraße″ und „Badsee″. Großteilig waren sich die Gemeinderäte am Montag in allen Punkten einig. Nur bei zwei Abstimmungen gab es Gegenstimmen. Was die Räte alles beschlossen, lesen Sie am Mittwoch,. April, in der Rems-​Zeitung.

