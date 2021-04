Gmünder Innenstadt: Die „mobilen Bäume“ sind im Anmarsch

Mitarbeiter des Baubetriebsamts der Stadt Schwäbisch Gmünd haben am Dienstagmorgen damit begonnen, in der Gmünder Innenstadt die von OB Richard Arnold angekündigten „mobilen Bäume“ aufzustellen.

Bürger und Besucher der Stadt dürfen sich in diesem Sommerhalbjahr auf voraussichtlich fünf Oasen und Klimainseln freuen. Hierbei soll modellhaft versucht werden, mehr Grün in die Innenstadt zu bekommen, um damit vor allen an heißen Sommertagen das Stadtklima zu verbessern. Die „mobilen Bäume“ (hier am Johannisplatz) sollen auch jene Gewächse schnell ersetzen, die in den letzten Jahren teils in unüberlegten Blitzaktionen und für Großveranstaltungen der Kettensäge zum Opfer gefallen sind.

