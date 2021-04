Nachbetrachtung der Querdenken-​Demo

Von einem Abend, der für den Bürgermeister, die Polizei und die Landkreisbehörde nicht „vergnügungssteuerpflichtig“ war, sprach Bürgermeister Jochen König bei der Gemeinderatssitzung am Montag. Gemeint waren jene Ereignisse, die sich im Rahmen einer Querdenken-​Demo am 7 . April auf dem Eschacher Rathausplatz ereigneten.

Die Demonstration sei knapp wie immer, nämlich 48 Stunden zuvor, angemeldet worden, so König. Vom Landkreis erfahren habe er davon erst am Dienstag, da am Tag zuvor Ostermontag war. Ein Problem mit der angemeldeten Demonstration hatte der Bürgermeister zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch bereits den Beginn der Demonstration hat er als ungut in Erinnerung…







Wie der Bürgermeister den Abend erlebt hat und wie er zu künftigen Querdenken-​Demos steht, darüber berichtet die Rems-​Zeitung am Dienstag.

