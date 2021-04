Prozessauftakt: Brutaler Überfall auf Gmünder Rentner fand vor elf Jahren statt

Foto: gäss

Das Ellwanger Schwurgericht befasst sich mit einem brutalen Überfall auf einen Rentner am 25 . Januar 2010 in Schwäbisch Gmünd. Das Opfer leidet bis heute unter den Folgen.

Dienstag, 20. April 2021

Edda Eschelbach

22 Sekunden Lesedauer



Die Polizei hat vor elf Jahren am Tatort DNA-​Spuren gesichert. Die führten zu einem 50 -​jährigen Mann, der sich jetzt vor der Ellwanger Schwurgerichtskammer verantworten muss. Der Angeklagte wurde aus der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall in Fußfesseln vorgeführt.







Was der Angeklagte zu seiner Verteidigung vorbringt und was am ersten von drei anberaumten Prozesstagen zur Sprache kam, berichtet die Rems-​Zeitung am 21 . April.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



135 Aufrufe

89 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb