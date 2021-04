Querdenken: Nur noch wenige „Spaziergänger“ in Gmünd unterwegs

Die Stadtverwaltung hat die Dienstagskundgebungen der Querdenken-​Bewegung neuerdings untersagt. Stattdessen hatten die Kritiker der Corona-​Politik bei ihrer jüngsten Marktplatzdemo in Alfdorf zu „bunten Spaziergängen“ durch Gmünd eingeladen. Das Echo ist zur Stunde (Dienstagabend) bescheiden.

Dienstag, 20. April 2021

Wo sich in der Vergangenheit zunächst jeden Abend, dann nur noch jeden Dienstag zwischenundAktivisten aus der Bewegung der Masken-​, Test– und Impfkritiker einfanden, waren nun nur noch vier Demonstranten zu sehen, die auf dem Marktplatz einen „Spaziergang“ unternahmen. Ein fünfter Mitstreiter sorgte mit Musik für Aufmunterung. Die in ihrem Fahrzeug bereitsitzenden Polizeibeamten konnten sich währenddessen angesichts dieser entspannten Szenerie guten Gewissens auf ihre Wurstwecken konzentrieren. Bereits am Montagabend waren immerhin noch etwaStadtbummler mit Plakaten zu sehen.

