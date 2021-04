Familienglück im Remspark: Georg und Helga haben schon wieder Fünflinge!

Fotos: hs

Von wegen Trauerschwäne! Unglaubliches Familienglück ist seit Mittwochmorgen im Remspark zu beobachten. Die eifrigen Schwäne Georg und Helga haben erneut Fünflinge ausgebrütet.

Mittwoch, 21. April 2021

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



Dabei sind die anderen Sprösslinge auch noch nicht so richtig flügge. Auffallend gingen die großen Geschwister jedoch am Mittwochmorgen auf Distanz zu ihren Eltern, die sichtlich im Stress waren. Denn es gilt nun die flauschigen Küken zu füttern und zu beschützen. Bitte Abstand halten und die Schwaneninsel nicht betreten! Die genau Zahl der Geschlüpften war zunächst nicht richtig zu erkennen, doch mit Ferngläser bewaffnete Zuschauer sind überzeugt: Es sind Fünflinge! Georg kann nun sehr wütend werden, sollte jemand seiner Helga und den Babys zu nahe kommen. Er muss auch das Gewässer testen. Möglicherweise kann schon am Mittwoch ein erster Familienausflug beobachtet werden, denn Schwanen-​Kinder müssen sehr schnell das Schwimmen lernen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



112 Aufrufe

134 Wörter

25 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb