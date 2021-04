Interkommunal: Jetzt auch ein Impfzentrum auf der Frickenhofer Höhe

Es geht nun endlich immer zügiger und ortsnaher vorwärts im Kampf gegen die Corona-​Pandemie: Auch in Eschach gibt es jetzt ein Impfzentrum für den interkommunalen Bereich Frickenhofer Höhe.

Mittwoch, 21. April 2021

Heino Schütte

Wie Bürgermeister Jochen König erläutert, haben sich die Gemeinden Eschach, Schechingen, Göggingen und Obergröningen zusammengetan. Das Impfzentrum, das am Mittwoch vorgestellt wurde, befindet sich in der Gemeindehalle in Eschach. Nähere Einzelheiten dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

